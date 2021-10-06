台股這波修正已到尾聲！投信投顧公會理事長張錫5日提出台股五大支撐與二大注意，並指4日台股大跌主要是籌碼面與心理面問題，投信大買、外資小賣，主要是散戶殺多，這就是「底部信號」，即使再跌也有限。看好台股上2萬點的張錫表示，他的看法依舊不變，甚至最快年底就可能看得到。

至於台股的五大支撐，張錫說，一是疫情會逐步回歸正常；二是台股基本面極強；三是台灣經濟成長率上修；四是台灣資金實在太充沛，存款就有48兆元；五是這波利空消息都不是真的大利空，因此台股再跌有限。他也呼籲投資人要注意二G，一是5G帶動的創新，電動車、AR、VR等，二是ESG相關股票，是極佳投資機會。

張錫表示，疫情會逐步回到正常化，即疫情流感化，打疫苗即可防重症，散戶恐慌心理會減少；加上台股基本面仍極強，上市櫃公司獲利營收持續成長，部分產業營收受缺料影響，市場需求依舊強勁，成長只是遞延。

再來是台灣仍是經濟成長率上修的地區，在全球各市場中表現突出，大環境景氣佳可支撐股市；且國內資金仍相當充沛，光存款就48兆元，放款僅占七成，仍有許多資金投資。

最重要的是這波利空消息都不是真正大利空，如恒大事件及大陸能耗雙控影響比較大的是大陸企業，台灣高耗能企業不多，影響有限，至於美國縮表與升息未必連動，張錫預估，美國最快2022年第四季才會啟動升息，資本市場短期不會有太大回檔的利空消息，這波僅是短期心理面影響。

他因此認為，等散戶心理恢復正常，台股即會繼續上攻，即便回檔也有限，已近尾聲。

但張錫也提醒，市場畢竟在相對高點位置，投資人要慎選股票，可以採定期定額進場方式或直接投資基金以分散風險，且要重視ESG議題，如蘋果供應鏈就強調ESG，在2030年限制排碳下，台灣許多企業已開始重視ESG，這是接下來最重要的一個議題，且台股「仍有很大機會往上走」。

(時報資訊)