【時報記者鄭心芸】悶很久的台股及美股終於上演破底翻走勢，後續是否能繼續維持漲勢，投資人屏息以待；Q4面板跌勢不止，面板廠單季獲利將大幅壓縮。大陸房企暴雷，金管會統計，境內外基金對陸曝險達5,132億元；陸巨額補貼半導體，美方認為將損及世界繁榮，不排除展開調查。以下為今(10/6)日財經懶人包：

▲台股黑翻紅 三大止跌訊號亮了

台股5日先蹲後跳，上演破底翻走勢，帶動加權指數由黑翻紅，終場上漲52點，收在16,460點。法人指出，大盤帶量反彈，留一根長下影線的「定海神針」，成功守住8月中的前波低點，加上9月營收利多題材發動、本土資金回籠，三大止跌訊號亮起，預料此波跌勢可望趨緩。

台股現股當沖率衝高至49.2％，搶反彈氣氛濃厚，融資昨日減少15.83億元，10月以來大減144.13億元，融資餘額下滑至2,512.06億元。盤面昨日領漲的指標族群由記憶體、面板及IC設計「雙D一C」族群擔綱，展現跌深反彈氣勢，加上9月營收動能強勁，第三季財報獲利可期，吸引多方資金布局。

法人指出，台股反彈力道強弱仍要觀察後續通膨升溫隱憂、美債務違約發展，以及外資賣超態度何時扭轉。萬寶投顧總經理蔡明彰認為，目前通膨仍是全球市場的最大利空，整體影響層面還有待關注，因原物料成本大舉上漲，成本相對難以轉嫁，將侵蝕企業獲利，對後續業績預期可能有所落差，在中期底部還沒浮現前，建議操作上要更加靈活因應。

▲美科技股回神 尖牙股表現不俗

美國9月服務業PMI略勝於預期，隨著市場逐步拾回信心，美國10年期公債殖利率持續走升，科技股、高成長股近來表現受挫，5日投資人一反近日操作，逢低敲進科技股。

近期以科技股為震央向外擴大的失土，也隨之收復，美股四大指數自周一頹勢中全面反彈，道瓊大漲逾300點；那指、標普、費半漲幅均逾1%。科技股方面，網飛領軍大漲5.21%、臉書上漲2.06%、谷歌上漲1.80%、蘋果上漲1.42%、亞馬遜漲0.98%。此外，美國油價突破每桶79美元，帶動能源股上漲，艾克森美孚小跌0.16%、雪佛龍上漲1.09%。

由於市場預期美國今年底前會啟動QE退場，明年可能展開升息，美元指數自9月3日以來總計強漲2.8％。華爾街對於美元走升感到擔憂，因為美元走強將衝擊美企獲利表現，進而不利美股與其他風險性資產。

▲10月電視面板報價 跌勢不止

市場研究機構TrendForce公布最新10月上旬報價，全尺寸電視面板價格續跌，55吋、65吋等大尺寸電視面板跌幅擴大到12～15美元，而32吋、43吋面板也持續大跌、甚至跌回去年同期的價格，而IT面板報價也全線持平。第四季面板跌勢不止，預期本季底中小尺寸電視面板將下探現金成本，單季獲利將大幅壓縮。

TrendForce研究部資深副總邱宇彬表示，因為運輸時間拉長等因素影響，今年電視面板旺季備貨已經在9月告一段落。電視面板持續由買方市場主導，預期短期報價跌價趨勢不變。

由於品牌手上有不少高價的面板庫存，又面臨航運成本暴增的壓力，影響品牌廠拉貨的信心，第四季拉貨動能仍相當疲弱。接下來品牌何時回頭拉貨？可能要觀察雙十一、黑色星期五等傳統旺季銷售表現的強弱而定。

▲陸房企暴雷!金管會:投信基金曝險5千多億

大陸房產商財務連環爆，金管會緊盯國內金融業是否受衝擊、境內外基金是否踩雷。證期局副局長蔡麗玲5日指出，證期局統計至8月底為止，投信發行的境內基金有335檔投資大陸、金額3,725億元；境外基金則有458檔投資大陸，國人投資比重計算的曝險部位為1,407億元，總計境內外基金對陸曝險達5,132億元。

恒大爆雷後，另一大陸地產商花樣年控股集團也傳出資金吃緊，遭國際信評機構降級為「垃圾債」等級，立委郭國文要求金管會盡速盤點國人在大陸地產垃圾債的投資曝險情況，且應優先清查具官方性質的基富通平台及好享退基金，改善風險收益等級分類。

銀行局主秘侯立洋指出，國銀一直嚴控對大陸曝險的管理，統計至2021年8月底，此部分占淨值比為36.7％，比1月的40.4下降3.7個百分點，2021年來每月都持續下降。為加強銀行對大陸授信風險的承受能力，金管會2015年起就要求國銀，對大陸授信第一類授信資產餘額的備抵呆帳及保證責任準備提存比率，應至少達1.5％，目前各銀行都已提足。

▲陸巨額補貼半導體 美擬祭301調查

經過半年多的檢視，美國貿易代表戴琪在當地時間4日的演講中定調，拜登政府接下來的對中貿易政策或將再出重拳。戴琪指出，中國政府對半導體等行業的巨額補貼，已損害美方和世界的繁榮，美方不排除展開「301調查」。至於企業高度關注的關稅問題，美方可能加徵新的關稅。

綜合外媒報導，戴琪在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）演講時指出，中國政府投入數十億美元補貼農業、鋼鐵和半導體等產業。她批評，「中國不遵守全球貿易規範，損及美國和世界其他國家的繁榮」，因此美國不排除對中國啟動「301調查」，而這或將連帶加徵新一輪關稅。

中美貿易協議方面，美國貿易代表署已確認，中國並未履行第一階段貿易協議的擴大採購承諾，戴琪近日將就此與劉鶴重啟談判，進而要求中國履約。此外，美國預期難以使中國經濟制度進行深入改革，因此將放棄與中國的「第二階段」貿易協議談判。

(時報資訊)