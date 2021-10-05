美國半導體巨頭英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）今年上任以來，推動IDM 2.0戰略，宣示重返晶圓代工業務，打算在亞利桑那州興建2座晶圓廠，並在7月公布先進製程技術藍圖，「正名」過去的製程命名，近期外媒洩露一份資料，為代號Alder Lake的第12代Core系列處理器規格，顯示英特爾新一代CPU推出時程近了。基辛格似乎對新產品相當有信心，受訪時提到「AMD的時代已經結束」。

據《wccftech》報導，資料顯示，英特爾第 12 代 Alder Lake行動處理器分為Alder Lake-P 和 Alder Lake-M，Alder Lake-P 系列最高規格搭載14 個核心，Alder Lake-M 系列則是搭載10 個核心，皆支援DDR5 記憶體。

根據系統整合商指出， Alder Lake-P 系列將在 2021 年 11 月至 2022 年 3 月之間投產，Alder Lake-M 系列將在 2022 年 1 月至2022 年 4 月之間投產。

基辛格接受《Computer Reseller News》採訪指出，AMD 在過去幾年表現很不錯，不會否認AMD做出的努力，但是筆電處理器Alder Lake與8月發表的新一代 Xeon 可擴充的伺服器處理器 Sapphire Rapids，代表AMD的時代已經結束。

英特爾在今年7月表示，將原本的10 奈米 Enhanced SuperFin正名為Intel 7，原先的7奈米正名為Intel 4，之後分別為Intel 3、Intel 20A、Intel 18A。英特爾說明，2022年10奈米製程的Alder Lake、Sapphire Rapids名稱跟進改為7奈米，4奈米製程起將採用極紫外光（EUV）微影技術，3 奈米要在 2023 下半年投片量產，2024 年跨入Intel 20A並逐步量產，象徵晶圓代工製程進入埃米 (Angstrom) 時代。若跟台積電對照世代差異，英特爾4奈米、3奈米製程與其差距1年，20A製程對照台積電2奈米，屆時英特爾將追上台積電先進製程技術時程。

AMD則是在近年委由台積電先進製程生產，若英特爾產能跟上，甚至也委由台積電代工部分訂單，這樣AMD勢必面臨壓力。

不過，AMD日前宣布與Google擴大合作，Google Cloud將擴大採用AMD Epyc伺服器處理器，推出搭載AMD Epyc 7003 系列的預覽版 N2D 虛擬機器（VM），採用Zen 3架構，委由台積電7奈米製程，每時脈周期效能提升高達19%，在伺服器處理器中提供最佳效能。AMD近年在執行長蘇姿丰帶領下，與台積電保持密切合作，AMD的產品在PC、伺服器市場皆有亮眼成績，Radeon RX 6000 也搭上顯卡熱潮銷售暢旺， AMD今年第二季財報依舊開出紅盤，甚至透露今年營收將年增60%，英特爾面臨不小壓力。

基辛格還談到，英特爾總是提到3A：AMD、Apple以及Arm，尤其在提到AMD之際，基辛格相當期待英特爾可以與AMD Ryzen在桌上型電腦、筆電上一較高下。

基辛格強調，「英特爾回來了，推出的產品將是同類中最好的產品，我們有最好的供應鏈，最優質的軟體，同時是業內最受尊敬、最負有盛名的科技品牌」。基辛格表示，英特爾的 Sapphire Rapids將保持在Arm架構的伺服器處理器保持競爭優勢。

至於蘋果，基辛格預測英特爾的勝利時沒有那麼積極，蘋果建立了強大的生態系統，基辛格認為英特爾的體驗應該要更好，這將跨越平板、手機、周邊設備、PC體驗，讓更多創作者獲得廣泛性的創新生態系統。

微軟台灣時間10月6日釋出Windows 11開放下載，需要英特爾第 8 代 Coffee Lake或是Zen 2 以上更高版本、TPM 2.0支援、4GB RAM和 64GB記憶體空間等規格，這次更新最大特點之一，就是微軟採用藉由Intel Bridge Technology將行動應用程式可以在PC平台執行，這也顯示英特爾在各領域擴張的決心。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意