裕融企業9月自結合併稅後利益達5.1億元，相較去年同期成長106.7％，累計1-9月合併稅後利益38.8億元，同比成長70.2％，累計前9月EPS為10.86元，追溯調整盈餘配股後之EPS達9.44元，已超越去（2020）年全年度的7.69元。

裕融受惠於台灣疫情控制得宜，乘用車分期市場穩定成長，持續中古車分期第一之市場領先地位；企業金融方面，商用車分期市佔率持續維持第一，機器設備與營建機具今年需求攀升明顯，企業資融業務亦步入軌道，相關業務均較同期有近四成之成長幅度；消費金融方面，機車市場受整體市場銷量下滑及疫情影響業績持平，但在商品分期業務上則成長力度強勁。

值得一提的是，裕融企業轉投資的格上租車、行冠企業以及裕電能源等公司，均已擺脫前期疫情影響的不利因素，自下半年已強勁回升。

海外事業方面，中國大陸地區之穩資產增獲利策略發酵，且已脫離去年疫情衝擊及中美貿易競逐等影響，資產品質大幅優化等有利因素，營收及獲利均大幅成長。因大陸地區近年來中古車市場急速成長，裕融企業投資之裕隆汽車金融也成功轉型以二手車業務為主，並開拓平行進口車與新能源車為輔承作大陸地區汽車金融業務。

展望後市，裕融企業認為車輛融資分期業務隨著台灣經濟成長動能擴增，加上汰舊換新減徵貨物稅延長五年等政策面利多，預估受疫情影響的買氣下半年能逐漸回溫，先前因疫情遞延交車的情況也可望緩解，在全球央行維持低利率與貨幣寬鬆的政策下，經營績效將持續前3季的動能在穩定中成長。

(時報資訊)

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