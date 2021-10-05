受惠於全球股市大跌避險買盤簇擁與聯準會(Fed)最快下個月將啟動量化寬鬆(QE)退場，美元本周強勁反彈，直逼上周的1年高點。不過，美元走強亦是華爾街的新煩惱，投銀擔心美元升值將壓低美企獲利，同時加重新興市場國家與企業的債務負擔。

追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數周二上揚0.13％，來到93.957。上周四美元指數一度攻上94.504，改寫2020年9月底以來新高價。

由於市場預期美國今年底前會啟動QE退場，明年可能展開升息，美元指數自9月3日以來總計強漲2.8％。

此外，全球出現停滯性通膨的可能性升高與美國債限僵局也是助漲因素，帶動避險資金搶進美元。

摩根士丹利分析師羅德(James Lord)指出，今年底前美國經濟指標將陸續開高，進一步強化市場對Fed貨幣政策立場轉鷹的預期，加上歐洲天然氣飆漲，美元後市持續看升，年底前美元對歐元將升至1.14美元，美元指數上看96大關。

不過，華爾街對於美元走升感到擔憂，因為美元走強將衝擊美企獲利表現，進而不利美股與其他風險性資產。

根據FactSet的資料，標普5百指數成份股的營收有40％來自於海外，當美元走強，從海外匯回美國的營收會縮水。此外，美元升值對新興市場也非利多，因為美元走強會增加新興市場國家與企業的債務負擔。

安本標準投資管理公司基金經理人艾許(James Ashey)表示，「美元走強將會造成一些傷害，整體來說，全球金融情勢會緊縮。」

美元通常在兩種情況下會受惠走高：全球經濟表現低迷，帶動投資人搶進美元等避險資產；美國經濟表現相對搶眼，促使投資人買進美元資產。

日本三菱日聯金融集團貨幣分析師哈德曼(Lee Hardman)指出，「市場越來越擔心全球經濟成長進一步走疲，投資氛圍越來越保守。」

(時報資訊)