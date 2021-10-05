為了降低天然氣、燃煤等能源價格，並盡快達成縮減碳排放量的目標，大陸當局近期實施嚴格能耗雙控政策，包括江蘇、廣東及浙江省等工業重鎮都受到影響，已有不少外資銀行都對大陸第四季經濟表現提出下修警告，有專家認為，大陸需要快速增加煤炭供應以避免經濟放緩，但北京與煤炭資源豐富澳洲政經關係相當冰冷，可能會使這狀況變得更為複雜，換言之，澳洲的角色相當關鍵。

CNBC報導，大陸是工業強國，同時最大的碳排放國家，境內大部分的電力都是透過燃煤發電，但主要發電廠的庫存在8月份達到10年來新低，在供不應求的狀況下，燃煤價格不斷上漲，加上國際對於碳排放過高的輿論壓力，讓當局選擇祭出嚴格手段進行控制。

然而大規模限電措施將直接衝擊經濟表現，日商瑞穗銀行亞洲及大洋洲經濟策略主管Vishnu Varathan表示，「大陸確實需要更多的煤炭，以避免電力短缺造成第四季經濟放緩，但大陸與澳洲的緊張局勢已經阻礙煤炭運輸，而澳洲原本是大陸取得煤炭最便利的來源。」

中澳貿易關係自2018年陷入僵局，先前澳洲又公開呼籲國際對大陸處理新冠肺炎的方式進行調查，使得雙方關係更加惡化。去年底大陸暫停從澳洲購買煤炭，並轉跟印尼、蒙古及俄羅斯等國合作，此前也有媒體報導稱印尼煤礦企業與大陸簽署15億美元（約新台幣420億）的供應協議。

對此，Vishnu Varathan認為印尼有機會從中獲利，但其屢行供應能力會是主要瓶頸，代表大陸在快速採購煤炭上將遇到挑戰，「這意味著經濟活動的停滯與區域供應鏈問題，無法完全避免。」

受到限電衝擊，先前高盛集團、野村控股等金融機構都已經下調今年大陸的經濟成長前景，澳洲聯邦銀行高級亞洲經濟學家Kevin Xie則說：「大陸電力短缺可能導致出口商品的價格上漲，這可能導致已開發經濟體的通貨膨脹溫和上升。」

(時報資訊)