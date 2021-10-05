不動產代銷產業龍頭海悅（2348）今日公告2021年9月合併營收為4.06億元，第3季合併營收10.99億元，前3季合併營收34.25億元，年增率分別為16.99％、2.78％與48.40％；海悅表示，受惠房市遞延買氣明顯回籠，9月合併營收重返4億元，展望全年，佈局全台帶動代銷規模經濟乘數效應放大，且轉投資收益穩健，今年營運表現樂觀可期。
海悅9月合併營收重返4億元，台北市「敦仰」、「帝璟苑」、「擎天森林」、新北市「宏普Garden Park」、台中「浩瀚湖濱城」與台南市「桂田磐古2」等重磅建案銷售接連告捷，帶動月增率與年增率分別為7.28％與16.99％，銷售表現成長來自於隨著全台本土疫情趨穩，賞屋來客量回升，新推案簽約數明顯增加，加上公司代銷建案全台佈局有成，規模經濟效益持續放大所推升。
海悅目前在手接案量充沛，合計全台總銷金額逾千億元，包含台北市「國雄中正」、「聯洋南京復興」、「聯上天母」；新北市「聯上澐朗」、「新潤心城2」、「A3光點」、「新莊科達花園」、「大同莊園3」、「嘉潤青翠」；桃園「亞昕喜徠登」、「新潤君頤」、「新潤捷韻A10」、「憶聲智匯科技園區」、「昭揚天銳」、「大華首捷」；台中「豐邑浩瀚湖濱城」、「國雄何厝段」、「慶仁林境」、「大陸豐蒔」、「元鈞仁平段」；台南市「湖映白」、「桂田磐古2」與高雄市「太子雲極」、「國城友樂市」等。
海悅繼與達麗建設攜手全台佈局，陸續在台中、高雄等地合作後，本月應國美建設與德杰建設邀請，參與新北市土城區大安段土地開發案，海悅持股15％，未來將持續與理念契合的建商合作，開啟長期合作的共伴關係。
展望全年，海悅維持樂觀審慎看法，其間雖受疫情干擾，亦有原物料上漲、房價下修不易等因素，然公司在手接案量充沛且遍及全台，公司上半年EPS已達7.6元，第3季營運亦保持穩健成長，在第4季逢房市旺季且有轉投資收益挹注下，全年營運表現仍可期，相較去年仍有機會保持成長。
(時報資訊)