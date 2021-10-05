晶片荒持續，拜登政府今年召開3次半導體峰會，除了台積電、三星電子、英特爾等半導體業者，蘋果、微軟、福特、通用汽車等產業巨頭也齊聚一堂，就是希望以車用晶片等供應可以恢復順暢，然而，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）卻要求11月8日前交出被視為商業機密的晶片庫存與銷售數據，引發台積電、三星等大廠緊張。至於這次，中芯國際等大陸廠商，由於早就被排除在美國行列之外，反而依靠大陸本土需求，有機會繼續成長。

雷蒙多指出，拜登政府要積極面對晶片荒問題，並透露若業者不肯配合，可能啟動《國防生產法》(DPA)，要求半導體供應鏈提交晶片庫存與銷售數據，透明化晶片庫存實際狀況。

美國政府要求南韓廠商包括三星電子、SK海力士等繳交繳客戶訂單、庫存狀況等商業機密，目的就是要找初全球晶片短缺的問題所在，但拜登政府此舉無疑是破壞自由貿易，引發半導體業界譁然，南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九也提及，了解南韓半導體產業對於美方要求的疑慮，政府將持續與美方交涉，減少損失。

台灣政府則是在立委追問下，國發基金身為台積電最大股東，國發會主委龔明鑫也在會後致電台積電，說明美國商務部官網上公開提出26個問題，希望各界在11月8日前主動提供資訊、以了解整體供應鏈上下游狀況，美國政府公開徵詢各界提供意見，涉及層面廣泛，並非針對晶片製造業、台灣廠商或台積電單一公司，而且此為自願性回覆意見，目前並非強制性回覆。

國發會指出，初步審核下，這些問題是否須揭露特定客戶之商業資訊，填答人仍有裁量空間，台積電也表達不會透露個別客戶之商業機密資訊。

經濟部長王美花1日指出，美方目前資訊顯示，經濟部掌握要提供的資訊是採「自願性質」的提供，美國商務部也邀請美國、韓國、台灣等廠商交換半導體供應鏈問題，並不是針對性。王美花4日在立院重申，目前美國政府聯邦公報請各家廠商公開評論，半導體從製造、設計到封測，台積電說明會在保護客戶與股東權益的前提下，去考慮是否要提交資料。

台積電董事長劉德音近期接受《TIME》採訪報導指出，車廠指責台積電，「我告訴他們，你是我客戶的客戶的客戶。我怎麼能(優先考慮其他人)而不給你晶片？」劉德音表示，全球晶片荒情況下，被送往工廠的晶片比用在產品上還多，代表供應鏈一定有人囤貨晶片。為了解決問題，劉德音要團隊對不同的數據點進行審核，以破解哪些客戶真正需要，哪些客戶在囤貨。

拜登政府主要想要解決的，就是以車用微控制器(MCU)為大宗的晶片短缺，主要是去年疫情衝擊下，許多車廠砍單，但隨著2020年下半年大陸經濟復甦強勁，以及市場對於汽車需求暴增，讓車用晶片先是在當時逐步出現供應不及，2021年初甚至步入晶片荒的地步。

川普政府時期後半段就開始針對大陸半導體產業進行封殺，先是大陸本土先進製程需求強勁的華為面臨實體清單，之後更是切斷所有含有美國半導體技術與服務供應，讓華為創造的先進製程需求動能遭打壓；緊接著就是大陸晶圓代工龍頭中芯國際也遭列實體清單，等於是切斷陸美晶圓代工體系連繫，美國客戶大批成熟製程訂單只能轉單台廠，中芯國際也把目標轉移大陸本土市場，降低對美依賴。

據《Digitimes》先前報導，中芯國際雖發展先進製程有重重阻礙，但其獲利本身就集中在成熟製程，大陸第二大晶圓代工廠華虹半導體也能接單，在大陸車用晶片需求也相當龐大的情況下，MCU產能也滿載，今年第二季也傳出大砍多家MCU業者訂單，並且以台廠為主，主要是華虹等廠商強力執行北京當局政策，以供應大陸業者為主。

中心國際今年9月將與上海市政府合作，投資88.7億美元建設1條半導體生產線，台積電董事會今年4月也通過決議，將在南京廠投入近800億元新台幣、建設1條28奈米製程生產線，顯示大陸晶片需求依然旺盛。如今陸美科技產業爭霸，半導體供應鏈出現分裂的情況下，陸廠躲過美國今年的半導體「鴻門宴」，加上北京當局大力扶持下，大陸半導體自主化進程將持續推進。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意