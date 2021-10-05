德國晶片製造商英飛凌5日表示，在電氣化與數位化等趨勢帶動晶片需求增加帶動下，按歐元兌美元匯率在1.2美元做基準，預期10月初到明年9月底的2022年度，營收年增約15％和利潤率約20％，並計畫把投資金額增加至約24億歐元。

(時報資訊)

#英飛凌 #晶片 #電氣化 #數位化

主要市場指數

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費半指數
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日經225
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香港恆生
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