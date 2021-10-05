內政部5日表示，都市計畫委員會審議通過竹科寶山2期擴建計畫，將於新竹科學園區周邊設置4座2奈米製程量產廠房及相關公用設備，整體規劃對於用電、供水、農地變更、出流管制規劃、政策環評及環境影響說明，已獲得同意證明文件或審查通過。

寶山2期擴建計畫是因應台積電擴廠需求，讓台積電第一座2奈米廠可以進駐竹科寶山園區，初估工期約60個月，將創造2,500個就業機會。

內政部表示，行政院於2020年10月19日核定竹科寶山2期擴建案，擴大和變更部分保護區域約98公頃，作為園區事業專用區及相關公共設施用地。而科技部則配合行政院核定案，提出先進製程量產基地的需求，申請個案變更都市計畫，於2021年7月28日通過環評審議。

科技部評估我國先進奈米製程發展需求及聚集效益，為強化國內半導體產業布局及提升國際競爭力，經由寶山2期擴建計畫，擬於新竹科學園區周邊設置4座2奈米製程量產廠房及相關公用設備，整體規劃對於用電、供水、農地變更、出流管制規劃、政策環評及環境影響說明，已獲得同意證明文件或審查通過。

內政部說明，寶山2期擴建案，攸關台灣半導體產業及國家整體發展戰略考量，5日通過審議後，未來可使新竹園科學園區繼續保有最佳先進製程研發基地與先期量產設廠之優勢，並可持續帶動我國高科技產業發展，確保我國的半導體產業能在世界保持領先優勢，期待能發揮整體科技產業群聚效益，為國內經濟挹注動能。

(時報資訊)

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