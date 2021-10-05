囤房大戶要小心了，財政部賦稅署長許慈美5日指出，財政部自即日起將啟動「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，針對全國持有非自住房屋十戶以上者（1,734人）全面查核其房租收入，初期將發函通知輔導申報，若囤房大戶未讀未回將採查核措施。

許慈美表示，依照財政部房屋稅籍統計，若排除自住屋與無法利用面積如地下室、建築結構等情況後，全國約有50萬人持有非自住房屋，其中有1,734人持有十戶以上，本次財政部依財政委員會決議自即日起至明年3月間啟動專案查核，針對十戶以上者要求申報租賃所得或說明原因。

據了解，財政部初期將針對囤房大戶1,734人發函輔導，若大戶在財政部調查前自動補報補繳租賃所得稅款，財政部將不予裁罰。

但如果囤房大戶對財政部輔導函不讀不回或有短漏報情況，財政部將裁罰漏稅額三倍以下罰鍰。

許慈美建議，房東應盡快誠實申報，如果是出租房屋給我國租金補貼戶，像是租給長照機構、幼兒園、中低收入戶、身心障礙人士、單身青年以及新婚育兒者等，還可向地方政府申請適用公益出租人資格。

依住宅法第3條規定，公益出租人可享有房屋稅適用自用住宅稅率1.2％、地價稅適用自用住宅用地稅率千分之2、綜合所得稅租金收入減免等三大減稅優惠。

依住宅法規定，公益出租人的租金收入在2017年到2021年5月期間每月可享有1萬元免稅額度；另因應2021年6月住宅法修正，公益出租人免稅額度自2021年6月起進一步提高到1.5萬元。

若租金收入超出免稅額，超出額度適用財政部「必要損耗及費用標準」43％成本費用率，等於超出金額只有57％要計入綜所稅。

如果公益出租人是透過「租屋服務事業」包租或代管社會住宅，租金收入超出每月免稅額，超出部分可適用成本費用率60％，等於超出金額只有40％要計入綜所稅。

此外，公益出租人若透過「租賃住宅服務業」包租或代管租賃住宅，在契約約定供居住使用1年以上，於出租期間所獲租金收入，每屋每月在6千元以下免課綜所稅。超過6千元至2萬元部分適用成本費用率53％、等於47％要計入綜所稅；超過2萬元部分則適用43％成本費用率，超出金額只有57％要計入綜所稅。

(時報資訊)