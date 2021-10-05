Pure Storage（NYSE:PSTG）5日宣布邁向創新現代化資料體驗重大里程碑，發表一系列現代化基礎架構、營運及應用程式全自動儲存解決方案，大幅進化資料運用方式，無縫接軌基礎架構營運與應用程式，為客戶實現靈活與可靠的資料體驗。

Pure Storage董事長暨執行長Charles Giancarlo表示，「Pure自創立以來即提供一系列簡易性與可靠性兼具的服務，隨著企業日益導入雲端原生架構以及人工智慧／機器學習（AI/ML）與進階數據分析等這類現代化應用程式，這些服務正是企業更迫切需要的。我們推出的創新軟體，將進一步實現讓開發人員只需單純呼叫API而無須擔心基礎架構的願景，讓基礎架構成為一種服務。」

IDC企業基礎架構系統研究副總裁Eric Burgener分享，「IT團隊與使用者已養成一種『隨選』文化，並習慣雲端和『即服務』（as-a-Service）的模式，速度和靈活性已成為第一優先，儲存必須跟得上終端使用者的體驗。因此，這也意味著儲存本身必須運作於無形，讓使用者能夠輕鬆消費其所需及認可的服務，例如容量擴充、建立複本與資料還原。」

Pure Fusion可讓客戶將雲端運作模式套用至任何地方，提供全新的自助、自主式儲存環境，專為無限制擴充而打造，結合了企業儲存的絕佳優勢與雲端靈活性及擴充性。

企業採用隨選的消費模式並由後台自動配置，就能提供一種可向外擴充的全新儲存模式，即時整合儲存陣列，讓儲存池達到最佳化。終端使用者則可快速取得磁卷、檔案系統以及進階資料服務（例如資料複製）而無須等待後台人員手動設定，讓硬體真正運作於無形。

Pure Fusion將使企業無縫接軌地擴充儲存，並率先與FlashArray//X、FlashArray//C及Pure Cloud Block Store整合，預計未來更將整合FlashBlade及Portworx。有了Pure Fusion，再加上強大的Pure產品陣容，儲存效能、容量密度以及資料可用性，勢必可將企業營運推向全新境界。

(時報資訊)