保瑞（6472）營運再傳捷報，所生產康是鉀持續性藥效錠Const-K（成分Potassium Chloride），正式在台取得健保用藥給付資格。保瑞表示，此藥品已列入衛福部必要藥品清單，為台灣目前唯一持有Potassium Chloride口服劑型藥證，在取得健保用藥給付資格後，可造福台灣病患，亦為營運再添動能。

保瑞目前旗下竹南廠主要接受Amneal & Impax、輝瑞藥廠、Vitruvias等國際藥廠委託開發暨生產之藥品，除受美國Vitruvias 委託生產治療低血鉀症的口服緩釋劑型藥KCl並助其提早獲得美國FDA上市許可，也取得該藥品的全球代理銷售權。保瑞於今年八月與日本共和藥品工業株式會社（Kyowa）也循此模式達成合作協議，藉此強化亞洲市場。

保瑞指出，KCl主要為治療缺鉀狀態之藥物，鉀離子（K+）主要的生理功能是維持細胞膜正常的電位差，對神經、肌肉的傳導扮演著重要角色。低血鉀是臨床上常見到的電解質異常，低血鉀可與心臟血管、神經肌肉、腎臟、新陳代謝等及遺傳疾病有關。

康是鉀之劑型設計為新穎之控釋錠劑，能控制鉀離子的長效釋放，可避免局部高濃度鉀的釋放，降低不必要的腸胃副作用；膜衣層可立即分解不影響藥物釋放，改善服藥時的苦澀感，減少片劑對環境水分吸收，提高藥物在核心配方中的穩定性。高劑量的康是鉀持續性藥效錠可避免患者因單日服用過多顆數及次數、口味不佳等不便性，各大醫學中心已陸續開始採用。

(時報資訊)

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