【時報記者張漢綺台北報導】受到疫情影響，晶片電阻及鋁電容廠凱美(2375)9月合併營收為6.7億元，月減8.9%，大陸地區多數地區大規模停限電，對各項產業的上中下游生產都有全面性影響，且廣東省已宣布尖峰電價上漲25%，凱美表示，雖然尖峰電價調漲可較為有效扭轉供電不足問題，惟預計至年底前，所有生產及出貨都將因缺電而較第3季減少。

馬來西亞疫情致使當地廠區生產不穩定，長短料問題嚴重，且終端需求有雜音，致使電子產業第3季傳統旺季較往年平淡，凱美電機9月合併營收為6.7億元，月減8.9%，但年增55.2%，其中電容產品營收為2.1億元，月減10.6%，年減5.2%；電阻產品營收4.1億元，月減10.9%，年增7.3%；風扇產品營收為4600萬元，月增27.1%，年增41.4%。

凱美電機第3季合併營收為21.39億元，季增0.75%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為59.79億元，年增84.03%。

中國大陸從先前部份限電，自9月下旬開始轉為多數地區大規模停電，對各項產業的上中下游生產都有全面性影響，且廣東省已宣布尖峰電價上漲25%，雖然藉此可較為有效扭轉供電不足的問題，但缺料及漲價將持續擴大。

凱美預期至年底前，第4季所有生產及出貨都將因缺電而較第3季減少。

(時報資訊)

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