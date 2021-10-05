全球新冠疫情疫苗施打率逐步攀升，各區域經濟活動逐步重啟，市場預估全球主要經濟體第四季GDP年增率逾4.4％，雖經濟回溫，但面對Delta病毒干擾的不確定性，投信法人建議，可以逢低布局全球各區域市場以平衡波動風險。

兆豐投信全球基金經理人許佑舟指出，第三季以來金融市場波動加大，所幸美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示今年內可能縮減購債但不急於升息，而歐洲央行總裁拉加德亦表示將緩步縮減購債速度，加上美國國會通過3.5兆美元預算框架、參議院通過基礎建設法案，且全球疫苗接種覆蓋率提升，經濟活動逐步回溫，樂觀預期第四季全球股市的表現。

許佑舟分析，短期可多留意受惠美國基礎建設的題材，同時在聯合國氣候變遷大會將在11月登場下，新能源及碳中和概念股亦可多加留意，中長期在企業數位化趨勢將持續下，雲端和AI相關概念股仍長期看好。

針對第四季投資市場，雖歐美央行多表示將縮減購債規模及美國各州失業補貼救濟金方案將陸續結束，然在預期美國基礎建設預算案應能在國會順利通過，同時全球供應鏈瓶頸或有機會持續逐步緩解下，在終端需求旺盛，美國勞動力可望因就業補助消除而逐步進入勞動市場下，歐美消費旺季仍然可期。

全球經濟成長方向並未改變，景氣持續升溫是引導貨幣政策回歸正常化的必經之路，此時若能透過全球股票分散布局，除了掌握各市場的成長契機，也能降低整體資產價格的波動。

(時報資訊)