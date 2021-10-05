倫元投顧分析師陳學進表示，台股5日開低走高，終場上漲52.4點，漲幅0.32％，收在16,460.75點；櫃買指數亦同步反彈2.27點作收，漲幅1.15％，收在198.92點；三大法人進出方面，外資再度賣超163.4億元，投信續買30.51億元，自營商則轉買6.31億元，惟外資法人於台指期轉賣5,968口多單，累計淨空單部位17,129口，心態轉趨謹慎保守。

正所謂「跌深就是最大的利多」，即便台股短線探底危機尚未解除，惟加權指數5日最低點下探至16,162點後，敦泰、天鈺、矽創、宜鼎、晶豪科、威剛、宏捷科、富鼎、杰力、聚積、點序、友達、群創、長榮、陽明、萬海、台驊投控等前段時間的弱勢股，都在低接買盤進場下紛紛止穩。

個股方面，本周納入投資組合的寶碩，產業、量價結構處於向上趨勢，配合內外資法人大戶心態偏多，預期只要量價不失控、守穩10日線不破，後市仍有續漲機會。

展望後市，即便加權指數5日的低點16,162點，可能還不是此波修正的最低點，大盤短線也不太可能出現「大V轉」走勢。不過，上市櫃融資餘額大減、弱勢股及人氣指標股止穩、業績成長股亦表態上漲，且年線也於下檔提供有力支撐、「萬六」關卡又是政府基金護盤底限，種種跡象都顯示，大盤近期可望進入反彈震盪築底期，待利空淡化、市場信心回籠後，就可望展開一波攻勢。

選股方面，驅動IC、記憶體、MOSFET、被動元件、面板等族群，多方結構已遭嚴重破壞，加上產業前景不明，若有反彈建議換股操作；至於貨櫃三雄，股價雖受空方襲擊下挫，惟第三、四季，甚至明年營運仍看好，值得留意。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意