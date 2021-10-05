大陸銀保監會5日宣佈印發《關於服務煤電行業正常生產和商品市場有序流通保障經濟平穩運行有關事項的通知》。其中提及嚴禁利用銀行保險資金違規參與煤炭等大宗商品投機炒作。
據中新網引述《通知》指出，要保障煤電、煤炭、鋼鐵、有色金屬等生產企業合理融資需求，並督促銀行保險機構全力做好今冬明春的能源電力保供金融服務工作，滿足能源電力供應合理資金需求，積極支持煤炭主產區和重點煤炭企業增加電煤供應，確保民眾溫暖過冬。
此外，還要嚴防銀行保險資金影響商品市場正常秩序。因此嚴禁利用銀行保險資金違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作；嚴禁銀行保險資金違規流入股市、債市、期貨市場，以及嚴禁對符合支持條件的煤電、煤炭等企業和項目違規抽貸、斷貸。
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