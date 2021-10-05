【時報記者張漢綺台北報導】穩得(6761)鎖定網路通訊/資料中心、安全監控/智慧城市、工業電腦及車用電子四大領域發展，穩得董事長兼總經理高治宏表示，未來公司將以「建置實驗室」及「自有品牌/代理」雙引擎推動公司營運成長。

電磁相容性(EMC)元件銷售、檢測與顧問服務廠穩得今天舉辦上櫃前業績發表會，公司主要服務項目為「自有品牌以及代理國際知名品牌電磁相容(EMC)及線路保護元件銷售」、「電磁相容與線路保護問題提供顧問式服務」及「電磁相容、無線射頻及安規認證測試」，是目前全球少數能提供客戶EMC解決方案與取得認證的一站式服務大廠，每月往來客戶高達400多家，且多為國際知名品牌及系統大廠。

穩得表示，公司所銷售的自有與代理產品幾乎囊括了所有EMC可能需要用到的零件，銷售廣度優於同業，且具有價格競爭力，可以滿足大多數客戶的需求；由於該公司在銷售零件的同時也擁有專業認證實驗室服務，因此在法規以及相關配套應變上，都比其他單純銷售產品的同業及客戶更能提早因應法規的更新與應用；且全方位的產品線，能協助客戶提供最佳線路解決方案，以符合產品上市之法令規範。

隨著電子技術的發展，不論是網路通訊、物聯網、安全監控、工業電腦、車用電子、消費性電子等都會遇到電磁波的問題；穩得所銷售的電磁相容性(EMC)元件主要功能就是降低電磁干擾以及強化電磁相容性，藉以提升產品使用的安全；由於穩得實驗室所提供的專業工程師顧問式服務相當受到客戶青睞，因此不論網通、安全監控、消費性電子有相當多不同的產業會在此進行測試，藉此穩得可擁有龐大的資料庫供工程師分析，並提供客戶最專業、靈活、整合性的解決方案，也因此營運上，穩得擁有「完整的產品線」、「專業工程師顧問式服務」以及「優質測試及認證實驗室」三大優勢，使其營運表現上遙遙領先同業。

在實驗室的專業測試及認證部分，穩得則是有別於業界一般實驗室，只能由使用者租賃後，自己去做測試。穩得不僅有專業的工程師協助客戶在測試階段能更順暢，遇到任何問題可提供最即時的專業諮詢與除錯建議；測試完後，客戶也能直接取得認證，不僅簡化客戶認證流程，可至少縮短10周以上的時間，也能減少開發費用，因此客戶的黏著度相當高

目前穩得在台灣、中國上海、蘇州、深圳、新加坡、韓國首爾、日本埼玉縣都設有營運據點；產品應用部分，前20大客戶應用產業佔比分別為網路通訊35%、安全監控20%、消費性電子15%、工業用電腦13%、電源供應12%、車用及其他佔5%。

穩得表示，公司聚焦網路通訊/資料中心、安全監控/智慧城市、工業電腦及車用電子四大領域，其中網路通訊/資料中心部分，因應5G 2020商轉，全球網路通訊需求升高，而AI發展下所需的數據量更是大增，未來5年伺服器出貨量CAGR將達到6.5%，100G以上需求在2024年將占比40%；在5G帶動下交換機/伺服器/基地台需求與日俱增，是未來持續成長的區塊，然而通訊相關法規歷年更新，用以因應產品規格不斷提升及極端氣候因素，如：K.21、GR1089法規改版提升了雷擊等級，帶領保護元件展開一波新的需求。

在安全監控/智慧城市方面，全球關鍵城市在2024年挹注基礎設施和網路安全的資金高達1350億美元，其中44%將用於交通、能源、醫療健康、公共安全與廢棄物處理；其中監控與智慧城市相關系統常會布線與建置於戶外，所以設計端需要考慮瞬間大電流保護與雷擊突波的損壞，保護元件的使用與日俱增無可避免，穩得EMC一站式服務可以有效的幫助客戶，節省大量設計時間與研發成本。

在車用電子部分，車用電子在車聯網、電動車與自動駕駛發展帶動下，預估到2025年市場規模將可達到3600億美元，而自動駕駛車市場產值估達420億美元；2050年全自動駕駛車輛更可創造乘客經濟規模達7兆美元；穩得已設置車用模擬測試場地CISPER25/ISO7637，今年於安規認證亦擴充電動腳踏車相關測試設備，力拚提高安規及EMC認證服務的市佔率為未來數年重要的經營策略目標。

穩得今年上半年合併毛利率31.68%，較去年同期上升2.3個百分點，稅後盈餘9775.6萬元，年增141.31%，每股盈餘為4.59元，累計前8月合併營收為12.63億元，年增32.36%，高治宏表示，未來公司將以「建置實驗室」及「自有品牌/代理」雙引擎推動公司營運成長，以整體市場發展與需求來看，穩得後續營運動能將持續看旺。

(時報資訊)