財政部賦稅署5日開立發票清冊記者會指出，今年7、8月期統一發票總共有13人中1千萬元特別獎、15人中200萬元特獎，其中有一位幸運兒花15元的Uber Eats外送費就中1千萬元獎項，另有一位幸運民眾在台中市北區Bershka花1元買用品就中200萬元獎。

為提升民眾索取雲端發票意願，財政部自今年1、2月期起加碼雲端發票專屬獎項，100萬元雲端發票專屬獎從15組增加到30組、2千元雲端發票專屬獎1.5萬組增加到1.6萬組。

而今年3、4月期起，500元雲端發票專屬獎也從60萬組增加到100萬組；另還有下半年起增開800元雲端發票專屬獎10萬組。李慶華指出，全年合計共增加200萬6,090組雲端發票獎項，每期雲端發票專屬獎計開出111萬6,030組，獎額高達6.42億元。

財政部表示，雲端發票使用率已接近四成，今年各區國稅局也持續輔導營業人加入電子發票行列，同時也以雲端發票專屬獎鼓勵消費者養成載具儲存發票習慣，預期今年雲端發票使用率可觸及42％。

民眾若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼各種載具索取的雲端發票，可使用財政部官方「統一發票兌獎」APP兌領獎金，只要在開獎當月25日前設定領獎帳戶，獎金即可自動匯入指定金融帳戶。

(時報資訊)