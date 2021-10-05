牽動全球投資市場資金走向的美國聯準會（Fed）日前釋出偏鴿態度，投信法人表示，有利風險情緒好轉，帶動資金持續流向新興債等信用債市追逐收益，由於商品市場處於多頭循環週期，新興債市布局建議可聚焦原物料利多題材，同步掌握資金行情及基本面優勢。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）日前於全球央行年會釋出偏鴿言論，帶動資金持續流入新興債市。

復華南非幣長期收益基金經理人吳宜潔表示，IMF於最新經濟展望報告中預估新興市場2021年經濟增速至6.3％，其中巴西、南非等原物料出口國經濟增速上修幅度較大，預期貨幣政策持續寬鬆、市場資金充沛、商品供給不足，加上美國總統拜登計畫推行的逾兆美元基建法案，將帶動商品需求及價格走勢，建議新興債布局可著重原物料與能源相關資產。

吳宜潔指出，受惠原物料行情上漲帶動出口額，南非今年第二季經常帳順差創歷史新高，經濟成長前景仍佳，加上積極財政樽節、政府赤字下降，除了有助信評維持穩定，也因為發債量將大幅調降，將支撐長天期公債表現；而且相對其他主要新興國家，南非長期利率扣除通膨，能給予最高實質利率，且政治相對穩定，對外資而言具較佳投資價值，將是布局新興債市不可或缺的標的。

(時報資訊)