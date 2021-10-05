【時報記者王逸芯台北報導】繼Google釋出Android 12版本，OPPO宣布，將正式推出ColorOS 12國際版本，成為首批基於Android 12推出新版本作業系統的手機製造商之一。

OPPO將於10月11日舉辦全球線上發布會，屆時OPPO將發表ColorOS 12可個性化制定的設計、強大的操作體驗等豐富功能，帶來煥然一新的使用感受和體驗。本次版本更新，OPPO預計將覆蓋全球1.5億使用者，不只是速度最快，也是覆蓋範圍最廣的的一次ColorOS更新。針對在台灣各系列及機種未來也將陸續更新。

OPPO也同時宣布，在台灣推出A系列也將推出全新的機種OPPO A55，採用聯發科(2454)Helio G35八核心處理器，最高時脈達2.3GHz，並搭載系統優化引擎，提供運行更流暢有效率的使用體驗，記憶體則配備4GB RAM和64GB ROM，以及獨立三卡槽設計，最高可擴充至256GB。照相部分，OPPO A55配置5000萬畫素AI主鏡頭、200萬畫素人像鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，在整體鏡頭組外觀上改以雙主鏡頭排列並在外圈加上鏡頭環設計，不僅搭載同價位帶中最高「5000萬畫素AI主鏡頭」，A55更採用像素合併技術能將四個像素合併為一個，使用者可依據拍照環境和需求於拍攝介面中選擇1250萬畫面或最高輸出5000萬畫素，輕鬆拍出更明亮清晰的影像。OPPO A55具備最高5000萬畫素AI主鏡頭、預計自10月8日起正式上市，於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店、銷通路開賣，以及電信商中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、台灣之星、亞太電(3682)。

(時報資訊)

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