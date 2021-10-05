50萬台在路上行駛的電動自行車沒有牌照也沒有保險，安全令人擔憂，金管會正擬具強制汽車責任保險法部分條文修正草案，將電動自行車納入強制汽車責任保險。

金管會為配合立法院交通委員會於110年5月5日審竣道路交通管理處罰條例修正草案第69條之1第4項「微型電動二輪車所有人應依強制汽車責任保險法之規定，投保強制汽車責任保險。未依規定投保者，公路監理機關不予受理登記、換照或發照」之規定，以及強化強制汽車責任保險（下稱本保險）有效性之維持，擬具「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案，其修正重點如次：

為使因微型電動二輪車事故所致傷害或死亡之受害人，迅速獲得基本保障，增訂將微型電動二輪車視為本法所稱之汽車，屬於本保險之承保範圍。（修正條文第5條之1）

配合將微型電動二輪車納入本保險承保範圍，明定將微型電動二輪車與汽車、機車分別列帳，以及微型電動二輪車之投保義務人未依規定投保本保險之罰鍰。（修正條文第38條及第49條）

考量本保險係透過本法強制投保義務人應訂立本保險契約，以使汽車交通事故所致傷害或死亡之受害人，迅速獲得基本保障，為強化上開立法目的之實踐，將未依本法規定訂立本保險契約之舉發方式，除現行攔檢稽查舉發方式外，擴大為違反道路交通管理處罰條例併同舉發。（修正條文第49條及第50條）

為強化本保險有效性之維持，增訂投保義務人於本保險期間屆滿逾六個月，仍未依本法規定再行訂立本保險契約者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。（修正條文第51條之1）

考量道路交通管理處罰條例之施行日期係由行政院定之，本次將微型電動二輪車納入本保險承保範圍，二者施行日期應一致，爰修正相關條文之施行日期亦由行政院定之。（修正條文第53條）

(時報資訊)