（台灣出口中國市場放緩，拖累2021 Q4 台灣經濟成長動能。資料來源／星展集團提供）

主計總處、中央銀行對於今年台灣經濟數據一再加碼，星展銀行5日舉行「2021年第四季經濟展望」，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，需關注中國市場恒大事件和限電措施對台灣經濟的影響，估計相關衝擊會在第四季浮現，且延續到2022年第一季。

星展集團雖然再度上修台灣2021年GDP 年增率，從第三季估測的5％上修至5.5％，但相關估值都低於主計總處的水平，今年第四季GDP年增率也從原先預估的3％，此次下修至1.8％，是國內外經濟研究團隊近期少見對台灣經濟估值下修的案例。星展集團對台灣2022年經濟也保守看待，估計GDP 年增率 2.8％。

馬鐵英指出，一直支持台灣GDP高成長的出口表現，正面臨兩大拖累，一是全球疫後到頂景氣正出現疲態，Delta疫情使得全球經濟復甦的擴張速度不及預期，其中包括東南亞供應鏈中斷的影響，亦波及台灣製造業；另一是中國打壓房地產業和限電措施，政策變化，也出現實質性放緩，影響對台灣的進口需求。

星展集團分析，中國經濟自疫後高速復甦至今已在放緩，中國是台灣半成品的第一大出口市場，占比50％，電子類半成品出口占比更達70％，台灣對中國和香港的出口近5個月來連續放緩，自今年3月占比35.5％下降至8月的16.1％。馬鐵英提醒，這些放緩還不包括近日的供電限制措施，後續影響尚未反映出來，可能要在Q4 才看的明顯，手機、電腦、部份半導體下游之封測業的限電衝擊會在第四季浮現。

(時報資訊)