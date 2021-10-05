(「印尼紡織大王」宋良浩的愛孫宋大江主持「永康壹號」開工動工典禮。圖／業者提供)

「印尼紡織大王」宋良浩的愛孫、家族第三代接班人，虹光國際開發公司董事長宋大江，操盤昔日台北市永康街知名地標餐廳「高記」，打掉重練，今（5）日開工動土，將改建為豪宅大樓「永康壹號」，全案創下百日完銷的亮眼紀錄，預計2024年完工落成。 宋大江挾著宋良浩雄厚的資金，近幾年積極在全台灣「獵樓」、搶地，其在台灣的主要事業虹光國際開發公司，擁有的永康街地標「高記」餐廳大樓，已進行危老重建，並於今年「329檔期」推出銷售「永康壹號」，由創意家行銷團隊負責代銷。

創意家行銷表示，坐擁學區、捷運、綠地、商業機能發達及名人加持的黃金地段規格，個案甫一推出旋即熱銷，今(5日)舉辦開工動土典禮，預計2024年完工。

虹光國際開發董事長宋大江表示，「永康壹號」坐擁市中心黃金地段，在全球熱錢充斥，銀行利率偏低的帶動下，最具節稅、保值之效的房地產仍為主流標的。

創意家表示，在虹光集團永續深耕台灣的企圖下，結合包含森城建設、洪明坤建築師、築內國際、中國建經的專業團隊評估商圈條件與特性後，將原有4層樓高的建築物，改建為樓高11層樓的住商複合式大樓，並與創意家代銷合作於今年「329檔期」正式公開銷售。

其中1~6樓商用店面，將由虹光繼續持有招租，7樓以上居住產品，則於推案後的三個月業已售罄。

創意家表示，「永康壹號」基地位於永康商圈地標俗稱高記大樓的原址，由虹光集團在2010年向高記購入房地，並採售後回租的方式由高記持續營業至去年八月。由於該建築物自1969年取得使照，屋齡已逾51年，在高記撤出後，由虹光申請危老重建取得核可。

宋大江今天在動土典禮表示，「永康壹號」是繼「荷里居」、「中山．雋」、「虹光LIVE大直商業大樓」之後，虹光深耕房地產十年的第四個開發案。

負責規劃該案的洪明坤建築師提到，「永康壹號」設計上的難度與挑戰，在受限基地規模且屬商業區加上危老容積獎勵的運用，另外在區域特性上，永康街生活圈本身即涵融商業與人文兩種看似衝突卻和平共存之特性，如何在規劃時針對商業與住宅空間兩者的進出動線順利地轉換與銜接，並達到業主最終目標希望用簡單卻有特色的建築美學融入永康街的原有風貌，卻能帶來嶄新生活型態的變化。

(時報資訊)