【時報-台北電】錦明(3230)公告取得不動產-桃園市楊梅區長紅段，包括基地2,060.85坪、路地224.65坪，合計2,285.5坪，交易總額2億9671萬元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#錦明 #置產

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