【時報記者郭鴻慧台北報導】根據戴德梁行統計，自2019年起土地市場開演噴量秀以來，過去10個季度之平均交易量為新台幣738億元，最新統計第三季土地市場交易量為新台幣775億元，市場表現平穩。在桃園市政府於八月、九月兩度大規模釋出公有土地的帶動下，桃園成為本季土地的最大秀場，公私有土地合計爆出新台幣283億元之交易量，睥睨其他五都。

戴德梁行表示，本季土地交易類型以商業區佔最大宗，達新台幣376億元，佔本季總交易量48.5％，本季十大土地交易更由商業區佔領絕大版面，除了華固以新台幣新台幣44.88億元標得南港玉成段近875坪特商一土地，為臺北市在本季交易拔得頭籌外，桃園青埔高鐵特定區青昇、青芝、青山、青溪段等商業土地亦在十大交易中奪得四席，土地規模皆在1700～2300坪之間；以往甚少被關注的機捷A20興和特區商業區土地以總價新台幣25.36億元、單價近新台幣105萬創下該區新紀錄，頃刻間成為業界目光投射的新焦點；台中七期及水湳經貿園區之商業土地向來為十大交易之常客，本季亦由遠雄及總太各攻佔一席；戴德梁行主辦標售的高雄亞灣區特貿六土地則由慶旺建設以新台幣23.8億元得標。位於臺北市中正區的福音大樓坐落土地，使用分區為第三種住宅區，由國美、濟盟以新台幣39.29億元聯手取得，是本季唯一以非商業區而名列十大之土地交易。

在商圈表現方面，台灣疫情管制於七月底降級鬆綁，民眾外出消費意願提高，加上節慶效益挹注，零售業營業額逐漸回溫。統計至2021年8月，綜合零售業營業額為新台幣8,282億元，因去年振興券發放基期較高，與去年同期相比，綜合商品零售業營業額年減1.2% ；百貨公司營業額營收年減7.6%；超級市場與量販店因適逢中元節採購旺季，營業額分別年增8.8%及3.6%；便利商店營業額則年減1.0%。

疫情自八月雖見趨緩，然商圈人流停滯，各商圈租金持續下探，尤以西門商圈影響甚鉅，指標性店家「肯德基台北峨嵋店」及「星聚點西門館」於本季相繼撤出，該區店面空置率高達22.1%。忠孝商圈空置率也攀升到15.1%，僅中山南京商圈空置率低於10%，來到6.6%。因應疫情趨緩，管制措施逐步鬆綁，政府將於第四季推出「振興五倍券」鼓勵民眾消費。配合振興計畫，商家相繼推出優惠，再加上第四季為年度優惠季，從網路購物節至百貨公司周年慶，促銷活動接力賽有望迎來民眾消費回流，提升零售營業額，以彌補第二季及第三季的虧損業績。

(時報資訊)