【時報記者任珮云台北報導】2018年諾貝爾經濟學獎得主、前世界銀行首席經濟師Paul M.Romer今天在2021世界投資者週聯合論壇上，公開推崇聯準會（Fed）前主席伏克爾（Paul Volcker），聲稱伏克爾是一流人才，願意為政策負責做出「困難」的決定，是一個當機立斷的人。央行副總裁陳南光則表示，除了伏克爾的個人特質外，美國政府架構設計，讓FED可以獨立超然運作也是重點，伏克爾才能想做什麼就做什麼，讓自己的Conviction可以落實，同時，FED也有上千位的經濟學家團隊支持。

據了解，2008年金融危機後，美國總統歐巴馬採用聯準會（Fed）前主席伏克爾（Paul Volcker）的建議，推動大規模金融改革，禁止銀行業從事自營性質的投資業務，且禁止銀行擁有或投資避險基金和私募基金。這項「伏克爾法則」在2010年納入「陶德-法蘭克金改法」（Dodd-Frank Act），2013年實施。而美國總統川普則在2019年進行「伏克爾法則」（Volcker rule）的改革方案。修改後的法則被稱為「伏克爾法則2.0」，川普政府鬆綁金融法規的代表之一。

Paul Volcker被喻為聯準會史上祭出管制政策最多的主席，Paul M.Romer今天也以「英雄」來稱呼這位前FED主席。他認為90年代的英雄為蘋果公司創辦人賈伯斯，現在貨幣界則是Paul Volcker。Paul Volcker擔任聯準會主席期間，致力降低通膨，穩定金融體系，讓社會大眾受惠，屬於偉大的創新者。他認為社會上需要更多像Paul Volcker這樣，一生致力於讓社會更好的人。

(時報資訊)

#伏克爾法則 #FED

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