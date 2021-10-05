【時報記者林資傑台北報導】中租-KY(5871)旗下中租迪和今（5）日完成3年期聯合授信案簽約，原預計籌募新台幣50億元，在各大行庫支持下於2個月內成功籌組，且踴躍參貸超額認購達148％，最終以新台幣60億元結案。

中租表示，此次聯貸案為再融資案，資金用途為償還金融機構借款及充實營運周轉所需資金，由兆豐銀統籌主辦並擔任額度管理銀行，台銀、合庫、一銀為共同主辦銀行，並有三井住友、土銀、農業金庫、彰銀、華銀等行庫共同參與。

創立至今已44年的中租迪和為台灣租賃業龍頭，除了深耕經營租賃本業外，近年秉持多角化經營策略，持續投入新產品開發及新市場拓展，更跨足太陽能電廠領域、推出「全民電廠」創新業務，與全民共享綠電經濟，營運規模逐年擴大。

據中租財報揭露，中租迪和2021年上半年合併營收170.36億元、年增達20.46％，歸屬母公司稅後淨利56.46億元、年增達32.23％，每股盈餘（EPS）2.44元，優於去年同期追溯調整的1.96元，獲利成長動能優於營收。

中租受惠業績成長、費用成本穩定，2021年前8月自結合併營收466.5億元、年增達21.63％，歸屬母公司稅後淨利141.86億元、年增達30.66％，每股盈餘9.66元，全數續創同期新高。其中，台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增25％、50％及59％。

展望後市，中租對今年營運成長目標不變，預期業務將維持雙位數成長，包括台灣及東協應收帳款成長10～15％、中國大陸成長15～20％，東協地區將持續觀察疫情影響。而成長迅速的台灣太陽能業務，除進入大型案廠外，並規畫陸續進入儲能及售電業務。

(時報資訊)

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