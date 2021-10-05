【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)公布2021年9月自結合併營收5857.31億元，月增達46.41％、年增達25.6％，改寫同期次高。帶動第三季合併營收達1.4兆元，季增3.44％、年增8.8％，累計前三季合併營收4.1兆元、年增達22.58％，雙創同期新高，表現略優於市場預期。

觀察9月四大產品概況，鴻海表示，與8月相比，以消費智慧產品最強、元件及其他產品居次，電腦終端產品位居第三、雲端網路產品殿後。與去年同期相比，亦以消費智慧產品最強、元件及其他產品居次，電腦終端產品位居第三、雲端網路產品殿後。

若以第三季觀察，鴻海表示，與第二季相比，以元件及其他產品最強、電腦終端產品居次，雲端網路產品位居第三、消費智慧產品殿後。不過，與去年同期相比，則以消費智慧產品最強、元件與其他產品居次，電腦終端產品位居第三，雲端網路產品則殿後。

鴻海受惠蘋果iPhone 13和Apple Watch S7等新產品專案步入備貨拉貨期，9月合併營收強彈躍上5857億元，使第三季營收在基期較高情況下仍繳出「雙升」佳績，表現優於公司預期的持平第二季、年增3～15％，亦略優於市場預期的季增1～2％、年增7～8％。

展望後市，隨著時序步入蘋果新產品拉貨旺季，法人看好鴻海第四季營收成長動能顯著轉強，力拚營運轉型積極布局的電動車業務，則可望在18日舉行的鴻海科技日公布更多細節，成為未來營運成長的一大亮點。

第二屆「鴻海科技日」18日將於三創生活園區舉行，據集團揭露預告，將以「感受、技術、軟體、體驗」4大主題，對外展出集團自主研發設計生產的E級距電動車、C級距電動車與電動巴士產品，並藉由專題演講展現在電動車領域軟體、硬體平台的最新成果。

(時報資訊)

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