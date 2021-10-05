響應政府力挺振興，永豐銀行5日宣布，自10月10日上午10時起，加碼開放1,000名新卡戶限量登錄，分期消費享五倍券回饋10％豐城購物金。

永豐銀行表示，振興五倍券數位綁定自9月22日正式啟動，永豐同步推出綁定信用卡早鳥優惠，1萬名購物金回饋於開放登錄1小時內即全數額滿；為讓新卡戶同享五倍券綁定優惠，除再推出千名加碼回饋外，申辦指定卡別消費滿額再獲豐城購物金500元；加上信用卡指定通路最高回饋8％，卡友刷好拿滿即可將五倍券輕鬆升級至6,400元。

永豐銀行表示，為了方便民眾快速完成數位綁定，永豐信用卡正卡、附卡及簽帳金融卡持卡人透過永豐綁定頁輸入身分證字號、信用卡卡號等資料，就能完成個人綁定或家戶共同綁定；9月22日數位綁定啟動首日即有多達3萬名永豐卡友完成綁定，當天上午9:00開放登錄的1萬名早鳥優惠，更獲得熱烈回應，短短1小時內就全數額滿。

為了讓新卡友也有機會享五倍券回饋，永豐銀行將於10月10日上午10時起，再加碼開放1,000名新戶登錄搶優惠，登錄成功的卡友於2021年12月31日前在符合振興券消費的特店刷卡分期交易，加碼享10％豐城購物金，每卡戶最高500元，可用於豐城導購平台連結200多家網路商家購物消費。

此外，永豐銀行指出，新戶申辦指定永豐卡，核卡後30天內綁定6大行動支付刷3筆不限金額或一般刷卡消費3筆各滿599元，可再獲豐城購物金500元。以新戶申辦永豐SPORT卡、DAWHO現金回饋卡、JCB現金回饋卡等購物神卡為例，五倍券加碼優惠加上新戶首刷禮最高可享1,000元豐城購物金，各卡別於國內消費指定通路再享6％～8％回饋，價值5,000元的五倍券最高可升級至6,400元。

(時報資訊)