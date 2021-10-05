【時報記者林資傑台北報導】工紙大廠榮成(1909)2021年9月合併營收持穩高檔、獲利表現回升，帶動前三季合併營收改寫新高、營益率持穩近4年高檔，使稅前淨利年增達近4.64倍、續創同期次高，稅前每股盈餘1.81元。隨著時序步入傳統旺季，投顧法人看好營運可望受惠轉單及漲價效應。

榮成公布9月自結合併營收51.59億元，雖月減4.96％、仍年增達23.15％，創同期次高、歷史第五高。不過，營業利益3.01億元，月增達17.59％、年增達21.01％，使營益率升至5.85％，僅略低於去年同期5.95％，優於8月4.73％、自近14月低點回升。

在營收規模持穩高檔、配合本業獲利提升帶動下，榮成9月自結稅前淨利2.04億元，月增達43.85％、年增達60.99％，其中歸屬母公司稅前淨利1.93億元，月增達53.39％、年增達57.27％，稅前每股盈餘0.16元，優於8月及去年同期的0.1元。

合計榮成第三季自結合併營收創156.25億元新高，季增12.01％、年增達31.15％。營益率6.26％，低於第二季8.92％、優於去年同期5.97％。歸屬母公司稅前淨利6.32億元，雖季減達39.45％、仍年增達65.1％，稅前每股盈餘0.5元。

累計榮成前三季自結合併營收407.29億元，年增達42.69％、改寫同期新高，營業利益32.31億元、年增達1.64倍，使營益率自4.28％躍升至7.94％、創近4年同期高點。歸屬母公司稅前淨利23.09億元，年增達近4.64倍、續創同期次高，稅前每股盈餘1.81元。

投顧法人指出，榮成第三季台灣廠維持全產全銷，中國大陸平湖廠及無錫廠銷售亦佳，僅湖北廠相對較淡，使營收在需求續強及漲價效益帶動下創高。惟兩岸平均廢紙成本墊高，且中國大陸紙板報價因汛期與疫情導致噸利差下滑，導致獲利較第二季高檔下滑。

不過，隨著汛期及疫情影響趨緩，榮成9月獲利狀況已見回升。隨著時序進入消費旺季，市場對紙箱等包材需求暢旺，且中國大陸「能耗雙控」限電政策使大型陸廠紛紛停機限產，成本壓力帶動市場報價上漲，榮成報價順勢跟漲，並有機會受惠轉單及漲價效應。

(時報資訊)

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