【時報記者張漢綺台北報導】光學鏡頭廠大立光(3008)9月合併營收為41.72億元，月增4%，為今年1月以來單月新高，大立光表示，10月拉貨動能與9月差不多；大立光將於10月7日舉行法說會，公布第3季財報，並說明第4季展望。

儘管蘋果iPhone新機開始拉貨，缺料問題持續干擾電子產業鏈，且智慧型手機市場需求疲弱，致使大立光第3季旺季營運溫溫的，大立光9月合併營收為41.72億元，月增4%，年減18.59%，為今年1月以來單月新高，累計第3季合併營收為119.78億元，季增18.44%，年減19%，累計前9月合併營收為339.11億元，年減16.58%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光9月合併營收比重10%到20%，10M以上產品佔40%到50%，8M產品佔營收比重0%到10%，其他產品約佔20%到30%。

大立光將於10月7日舉行法說會，公布第3季財報，大立光執行長林恩平在日前股東會表示，原訂年底出貨8P的兩家客戶因為元件缺料遞延到明年出貨，下半年多是低規格6P及7P鏡頭，規格低價格不好，毛利率也比較差，由於影響毛利率除價格外，良率及稼動率也很重要，希望透過良率及稼動率拉升毛利率。

車用ADAS及自駕車系統滲透率逐年提升，帶動車載鏡頭需求高成長，加上智慧型手機成長趨緩，大立光日前正式申請設立以生產車載頭為主的子公司「大根光學工業」，希望集中資源佈局車載鏡頭市場，並藉由智慧型手機鏡頭與車載鏡頭雙軌發展，為營運增添動能，車載鏡頭佈局進度預期將成為法說會法人關注焦點。

(時報資訊)

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