台股今（5）日走勢充滿戲劇性，上沖下洗近300點！因美股重挫，台股早盤一度回測年線關卡，但隨官股券商與投信法人進場「維穩」，台股終場黑翻紅收在最高點。其中，投信連3日加碼台股，今續買30.51億元，居3大法人之冠，除亞聚連2買，合計加碼4861張；台塑更是10月以來天天買不停，合計3日已買超9950張，共8檔個股買超達千張。

權王台積電今從低點急拉12元，至平盤572元坐收，連融資斷頭令箭在弦上的航運股，也在午盤過後迅速翻紅。多頭資金到處點火，IC設計、封測、PCB等跌深的中小型電子股都見買盤進駐，帶動加權指數終場上漲52.4點，收16460.75點，成交值增至3281.79億元。

然而，內外資動作顯然不同調，外資今日連6賣，持續調節163.4億元，本土法人部分，雖自營商與投信同站買方，但相較自營商僅小買6.31億元，投信顯然已成台股最大戶。

有別於過去偏好操作中小型電子股，投信近期轉抱大型權值股，其中，繼前2日接連買超台塑1667張、1486張後，今日加碼手筆更擴大至6797張。至於連2買的中鋼，在累計加碼達3494張後，今日買盤暫歇，買超千張的手筆已不復見。

傳產權值股部分，台泥、裕民分別在1日獲投信買超1709張與2531張，但今日買進手筆同樣暫歇，轉進亞聚2029張、國產1200張。至於電金族群部分，友達今為投信買超排行榜冠軍，單日買超破萬張，達10617張，兆豐金也獲買超1455張，其餘包括聯電1395張、鴻海1317張、台積電1098張，都是單日買超千張以上的個股。

至於台股中的人氣王航運股，今已退出投信的大買名單。法人認為，貨櫃航運產業利多與股價、籌碼面表現脫鉤，融資斷頭壓力沉重及散戶停損賣壓難解，短線即使股價轉強，也建議以反彈視之，切忌追高。

反觀股價已領先落底但業績有撐的個股，若上半年獲利不惡，本益比偏低代表股價遭低估，則可伺機中長線布局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意