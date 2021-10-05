【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中美貿易戰可能再度引爆，外加美國政府舉債上限問題，以及隔夜美股重挫，5日盤中韓股大跌並收近7個月低點。KOSPI收2,962.17點，跌57.01點或1.89%。同時，韓元持平。

　三星電子與SK海力士分別跌1.37%與2.1%，而網路雙雄Naver與Kakao也各自跌3.01%與4.72%。此外，外資賣超6240億韓元。

　中美貿易大戰最新發展是，美國將調整對中國大陸貿易政策，美方代表戴琪可能也會跟中方牽頭人劉鶴相互通話。

　美國總統喬拜登表示，聯邦政府或許會在短期內擠破28.4兆美元債務上限，除非在野共和黨願意投票支持執政黨，並提高舉債上限。

　同時，美元兌韓元匯率在1,188.7持平的價位。

(時報資訊)

#KOSPI #韓元

主要市場指數

紐約道瓊
34002.92 -323.54(0.94%)
05:04
S&P500
4300.46 -56.58(1.30%)
05:04
Nasdaq
14255.48 -311.21(2.14%)
05:16
費半指數
3180.06 -81.13(2.49%)
05:16
日經225
27822.12 -622.77(2.19%)
14:15
南韓KOSPI
2962.17 -57.01(1.89%)
14:32
香港恆生
24125.65 +89.28(0.37%)
16:01
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7044.80 +33.79(0.48%)
16:01
法國CAC
6492.60 +14.94(0.23%)
16:01
德國DAX
15022.98 -13.57(0.09%)
16:01

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