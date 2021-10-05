【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中美貿易戰可能再度引爆，外加美國政府舉債上限問題，以及隔夜美股重挫，5日盤中韓股大跌並收近7個月低點。KOSPI收2,962.17點，跌57.01點或1.89%。同時，韓元持平。
三星電子與SK海力士分別跌1.37%與2.1%，而網路雙雄Naver與Kakao也各自跌3.01%與4.72%。此外，外資賣超6240億韓元。
中美貿易大戰最新發展是，美國將調整對中國大陸貿易政策，美方代表戴琪可能也會跟中方牽頭人劉鶴相互通話。
美國總統喬拜登表示，聯邦政府或許會在短期內擠破28.4兆美元債務上限，除非在野共和黨願意投票支持執政黨，並提高舉債上限。
同時，美元兌韓元匯率在1,188.7持平的價位。
(時報資訊)
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