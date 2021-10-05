（中保科集團旗下「復興空廚」所研發的章魚燒披薩，首度打入7-11供應鏈。圖／中保科提供）

積極拓充餐飲事業；朝提供消費者「全方位生活服務」的中保科(9917)，旗下復興空廚品牌首度打入7-11供應鏈；中保科5日指出，「復興空廚」所研發的章魚燒披薩，即日起於7-ELEVEN大台北地區超過700間門市獨家上市。

2020年，中保科集團的合併營收137.06億元中，餐飲事業群約占3％；根據中保科的規劃，到2023年，餐飲事業的營占將擴大1倍，營占成長到6％。

復興空廚在復興航空歇業後，已將重心轉向家戶市場、電商平台，除了招牌的麵包，近年也推出冷凍調理包。業績自去年疫情發生後更是大幅度成長，近二年的營收，每年都是以倍數增加。

復興空廚位於桃園的「復興航棧」烘焙屋，主以西點、麵包、套參為主；復興空廚的「線上商城」，則是以電商平台方式對外銷售各式料理、美食調理包、伴手禮等。

除復興空廚外，中保科技集團旗下的中保無限家餐飲，在今年的第三季，收購曾登上紐約時報的精品火鍋「肉大人．肉舖火鍋」。

中保無限家餐飲目前旗下有主打碳火直烤肉排餐廳的「棧直火廚房」，在2020年並代理主打東南亞、西式湯品的新加坡「匙碗湯」。

(時報資訊)