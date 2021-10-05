台積電董事長劉德音日前接受時代雜誌專訪時，談及車用晶片荒難解的議題，他認為送往工廠的晶片，比用在產品上的還多出許多，意味著供應鏈中有人囤晶片，且台積電沒有理由不供貨。消息一出引起PTT網友熱烈討論，有內行網友點出，台積電業務以晶圓代工為主，沒理由囤貨，晶片可能卡在車用晶片上游設計廠商手上，畢竟他們是台積電的主要客戶與窗口。

時代雜誌報導，全球晶片荒重創多國汽車大廠，有業者將矛頭指向台積電，對此，劉德音表示，「我告訴他們，你們是我客戶的客戶的客戶，我們怎麼可能不給你們晶片，而優先給其他人呢？」

台積電為了解車用晶片供應鏈問題，劉德音指示其團隊進行調查，並透過不同數據進行多重審核，區分客戶的急迫性，對此，劉德音說：「經過調查後發現，有更多的晶片是流入工廠，而非用在產品上，且在供應鏈的某處，一定有人在囤晶片。」

此外，劉德音也透露，台積電正在學習如何區分客戶是真的有需求還是想要囤晶片，且對於需求被認定較不緊急的客戶，台積電也被迫做出延後接單的困難決定，「這些情形我們過去從沒遇到過，即使無法滿足所有客戶，我們也必須做對產業有益處的事情。」

劉德音罕見正面回應晶片荒問題，引起PTT網友熱烈回應，有網友認為車用晶片可能卡在恩智浦（NXP）等車用上游設計廠，畢竟台積電主要直接出貨給他們，「囤起來坐地起價，獲利upup股價也是upup。」

網友紛紛留言表示，「車用上游吧，產能下不去當然是他們囤」、「車用設計吧，台積不就是出貨給他們，台積沒理由囤，囤是能幹嘛？」、「美國現在不知道誰在囤積晶片，希望不要真的是台灣企業」、「查出來誰在囤，這個會被幹譙到死吧」、「華為之前囤不少吧，戰略物資耶，如果是蘋果囤貨，老美自己不會查喔」、「現在被查出來誰在囤，應該會被美國揍翻」、「代工完晶片的流向去查IC廠商啊，不然台積電作完放倉庫？」。

此外，有人認為車廠也要負起責任，長時間缺乏庫存機制，疫情爆發後砍光訂單量，但疫情後期訂單量暴增，但產能已被其它廠商佔滿，導致供應鏈供不應求，下單成本也跟著增加，「不就是車廠自己找的供應商搞出來的」、「活該，車廠自己推JIT（即時生產），自作孽」、「怪罪別人要拿出證據 看這些車廠的嘴臉就噁心」、「車廠自己不下單，怪其他人卡位再說別人是晶蟲」、「車廠以前都不怎麼背庫存的，爆炸了怪別人。」

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意