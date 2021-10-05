【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】5日隔夜美股大跌，加上近日油價飆升，市場擔心全球通膨嚴重以及貨幣緊縮，日股跌至1個月新低。日股早盤中一度急跌近千點，後因低接買盤湧入，日經指數收27,822.12點，跌622.77點或2.19%，與前波大反彈相較也一度回檔近8成。日經下一個觀察點在26,954點，也就是8月20日的低點。至於東證收在1,947.75點，跌26.17點或1.33%，也一度來到8月27日以來最低。

　樂天證券認為，樂觀投資人認為通膨只是短期現象，公司獲利也可持續進行，但事實上有可能事與願違。

　利空方面還有，日本新首相岸田文雄所提出的提高資本利得稅徵收，也不利大盤走勢。

在權值股迅銷表示9月份門市銷售量大減19.1%後，股價應聲下挫6.9%。同時，網路業者Z Holdings跌5.6%，電子零件製造商村田製作所也跌3.4%。

　因軟銀投注大量資金在全球科技業者上，加上近日科技族群表現欠佳，尤其是中國大陸的阿里巴巴，故軟銀下跌3.8%。阿里巴巴目前股價已從近一年的歷史高點下修至少50%以上。

　半導體類股也大跌，MSCI日本半導體指數更是跌了2%。

　不過石油業者卻受惠於原油價格大漲而表現突出，石油探勘的帝石漲5.6%，出光興產也漲3.7%。

　飆升的美國公債殖利率激勵人壽保險股價走高，T&D Holdings漲 1.6%，第一生命控股也漲1.7%。

　5日日股雖大跌但交投熱絡，交易量高達3.6兆日圓，比過去1年平均要高出40%左右。

(時報資訊)

#日經

主要市場指數

紐約道瓊
34002.92 -323.54(0.94%)
05:04
S&P500
4300.46 -56.58(1.30%)
05:04
Nasdaq
14255.48 -311.21(2.14%)
05:16
費半指數
3180.06 -81.13(2.49%)
05:16
日經225
27822.12 -622.77(2.19%)
14:15
南韓KOSPI
2962.17 -57.01(1.89%)
14:32
香港恆生
24125.65 +89.28(0.37%)
16:01
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7044.80 +33.79(0.48%)
16:01
法國CAC
6492.60 +14.94(0.23%)
16:01
德國DAX
15022.98 -13.57(0.09%)
16:01

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