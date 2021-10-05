【時報編譯張朝欽綜合外電報導】半導體製造設備供應商艾司摩爾(ASML)預計在10月20日公布上一季(7~9月)財報表現。

　據Finanzen調查18位分析師的預測，該公司上季每股盈餘將來到3.92歐元，將較去年同期增加54.33%；艾司摩爾去年第三季EPS為2.54歐元。

　而艾司摩爾上季的營收，據18名分析師預測為52.6億歐元，較去年同期的39.6億歐元增加了32.84%。

　就今年而言，33名分析師預估每股盈餘應為13.53歐元，高於去年的8.49歐元。而32名分析師對今年營收的預測為188.7億歐元，高於前一年的139.8億歐元。

(時報資訊)

#ASML #艾司摩爾

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