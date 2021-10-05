【時報編譯張朝欽綜合外電報導】半導體製造設備供應商艾司摩爾(ASML)預計在10月20日公布上一季(7~9月)財報表現。
據Finanzen調查18位分析師的預測，該公司上季每股盈餘將來到3.92歐元，將較去年同期增加54.33%；艾司摩爾去年第三季EPS為2.54歐元。
而艾司摩爾上季的營收，據18名分析師預測為52.6億歐元，較去年同期的39.6億歐元增加了32.84%。
就今年而言，33名分析師預估每股盈餘應為13.53歐元，高於去年的8.49歐元。而32名分析師對今年營收的預測為188.7億歐元，高於前一年的139.8億歐元。
(時報資訊)
34002.92
-323.54(0.94%)
05:04
4300.46
-56.58(1.30%)
05:04
14255.48
-311.21(2.14%)
05:16
3180.06
-81.13(2.49%)
05:16
27822.12
-622.77(2.19%)
14:15
2962.17
-57.01(1.89%)
14:32
24125.65
+89.28(0.37%)
16:01
3568.17
+31.88(0.90%)
09/30
14309.01
+230.01(1.63%)
09/30
7044.80
+33.79(0.48%)
16:01
6492.60
+14.94(0.23%)
16:01
15022.98
-13.57(0.09%)
16:01