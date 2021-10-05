【時報記者任珮云台北報導】日盛投信今(5日)舉行第四季投資展望記者會，日盛投信投資研究團隊表示，從主要股市殖利率來看，以台股2021、2022年盈餘預估計算，殖利率約為3.9%，優於亞洲的中國、日本、南韓等股市。高殖利率優勢有利吸引資金卡位布局，面對短線市場震盪，更可利用台股高殖利率特性，打造攻守皆備的投資組合。明年台灣企業獲利年增在4~10%。

日盛投信投資研究團隊表示，全球資金夜未眠，央行仍為鷹皮鴿骨，主要是變種病毒不確定性、供應鏈斷料等灰犀牛事件頻傳，使得經濟成長復甦趨緩，通膨居高不下使政策性支持不間斷，第四季又進入傳統消費旺季，建議聚焦「SET三大主軸投資」，搶下投資決勝點。

「SET三大主軸投資」：(1)Support：美國兆元基建、中國政策扶植抗暖化產業，智能車供應鏈爆發性成長，政策支持(Support)將為投資引路；(2)Equity：無視多變的新冠疫情、經濟成長續揚，FOMC或將減債、升息停看聽，股(Equity)優於債可望持續；(3)Tech：第四季科技產業旺季(Tech)來臨，基本面上選，可望造就台、美、中高科技類股再下一局。在此大方向下，台股、A股以及智能車產業都是不可忽視的投資焦點!

日盛投信投資研究團隊表示，台股企業獲利自2020年4月底開始步入上修循環，預估2021年企業獲利年增率可望超過50%，今年上半年台股獲利約1.98兆元，創下歷年同期新高，預估2021全年獲利可望接近4兆元。隨著企業獲利成長，台股預估本益比回落至近14倍，處於5年平均以下，充分顯示未來投資價值。第四季在電子旺季到來、政府即將推出振興方案，將有利支撐台股整體大盤走勢。

(時報資訊)