【時報-台北電】中租迪和(2858)董事會決議與統籌主辦行兆豐銀行所代表之授信銀行團簽署3年期金額為新台幣60億元之聯合授信合約，以多元化籌資管道以支應未來營運成長資金需求。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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