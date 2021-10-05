【時報記者張漢綺台北報導】第3季合併營收登峰的群電(6412)第4季持續看好！儘管第4季有缺料及中國限電等不確定性因素，群電表示，若第4季料況持穩，營運可望維持高檔，全年營收可望年成長兩位數。

受惠於傳統旺季效應，各大產品應用需求熱絡，加上公司持續優化產品組合的接單策略奏效，推升群電第3季業績，群電9月合併營收達達36.74億元，月增10.8%，年增3.1%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收約101.31億元，季增5.2%，年增4.9%，突破百億元關卡，創下單季歷史新高；累計1到9月合併營收約297.41億元，較去年同期成長16.2%，亦是歷年同期新高。

由於第3季合併營收創下單季歷史新高，獲利率亦有望較上季穩步提升。

群電日前結束馬達事業，由於馬達事業部佔群電營收不到0.1%，每年費用卻高達2億元到3億元，群電淡出馬達製造業務，明年將有利於營運成本的降低，中長期可望讓公司更有效運用資源與人力，聚焦於高成長的新領域如伺服器、衛星通訊、充電樁、居家智慧健身等高值電源產品發展。

展望第4季，雖然受缺料及中國限電等不確定性因素影響，但因明年農曆春節落在2月1日，客戶有機會在今年底提前拉貨，目前料況雖嚴峻但逐季改善中，群電預估，第4季合併營收有機會延續高檔表現。

若第4季料況能持穩，群電今年合併營收可望成長兩位數，受惠於營收規模的提升及產品結構的優化，法人預估，群電今年獲利有機會年增15%到20%，而過去公司配息率穩定維持於70%到75%，明年股利可期。

(時報資訊)

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