【時報記者任珮云台北報導】星展銀行今舉辦2021年第四季經濟展望記者會星，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，台灣房價有進一步調整的可能性，因為房價收入比持續惡化。此外，由於資本支出表現優於預期，星展集團將2021年台灣GDP成長預測從5.0%上修至5.5%，並將2021年CPI通膨預測從1.5%調整為1.7%。考慮到出口放緩的影響，目前對2022年台灣GDP預測維持在2.8%。估央行明年4Q啟動升息，但也不排除若就業數據良好，央行提前啟動升息循環。

馬鐵英表示，Delta疫情並未改變全球經濟復甦的軌道，但擴張速度不及預期。受中國經濟放緩、東南亞供應鏈中斷的影響，台灣的出口成長第三季以來已出現放緩跡象。除了去年華為囤積晶片帶來的高基期效應以外，中國經濟因房地產市場調整、能源控制、共同富裕等政策變化，也出現實質性放緩，影響對台灣的進口需求。中國是台灣半成品的第一大出口市場，占比50%，電子類半成品出口占比更達70%。此外，東南亞因Delta疫情出現供應鏈中斷，亦波及台灣製造業。

馬鐵英分析，台灣民間投資動能仍然保持強勁。由於全球晶片持續短缺，台灣主要晶圓廠相繼調高晶片價格，強勁的營收前景有助支持資本支出的增加。由於台灣本地疫情緩解，民間消費從第三季開始呈現Nike型反彈。考慮到疫苗覆蓋率不足以及傾向清零的防疫政策，消費復甦前景仍有變數。製造業與服務業之間復甦的不均衡以及勞動力市場復甦的不完整，仍是台灣近期面臨的主要問題。

馬鐵英認為，長期來看，高房價、年輕人失業、薪資停滯等結構性問題並未因去年以來的GDP高成長而改善。伴隨結婚與出生人數降至新低，台灣人口今年開始陷入負成長，也為長期經濟成長增添變數。

(時報資訊)