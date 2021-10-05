【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】5日，世界銀行指出，與過去15年相比，人口老齡化問題可能會讓越南在2020年到2050年之間，經濟成長率都減少約0.9%。若情況未改善，當地社會可能還會出現未富先老的現象。

世銀與日本合製的這份有關越南社會高齡化報告，點出越南正邁入人口趨老化，經濟成長發展的初期階段，同時，人均所得水平卻低於有類似轉變的其它國家。

未富有先衰老，可能就是越南社會未來的寫照。因此，要如何加以改革，也正考驗著當地政府的智慧。

隨著出生率減少與老年人壽命增加，到2035年時，越南老者數量將占人口總數的10幾個百分點。同時，越南的老年撫養比率，也就是65歲以上與勞動人口之間比例，將從2019年的0.11，足足成長1倍至2039年的0.22。

此外，社會老齡化的額外開支將占GDP(經濟成長)的1.4%至4.6%間，越南政府的所要承受的老化負擔，將會愈來愈重。

本身有高齡社會切身之痛的日本，就建議必須得改革，除提升勞動參與率以及提高生產力外，還有增加公共支出與加強提供相關服務。也就是說政府必須要4管齊下，在勞動力市場、退休養老金、健康維持以及高齡化護理方面有堅決改造企圖心。

(時報資訊)