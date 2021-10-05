【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據周二公布的產業數據，英國九月新車註冊數量較去年同期下降35%，來到21.4萬輛，為英國近23年來最糟的九月新車銷售表現。
汽車製造商和貿易商協會(SMMT)表示，汽車產業持續受到全球車用半導體短缺對生產帶來的衝擊影響。
英國在上月底，由於貨車司機的短缺，加油站出現恐慌性加油車潮，導致近三分之一加油站出現部分油品無油可加情形。
SMMT表示，上個月電動車註冊數量來到驚人的新高紀錄3.2萬輛。
顯示汽車年齡的英國牌照年分，每年在三月和九月更新，這意指著買家會等在這兩個月登記註冊新車，顯示最新年分，所以通常應該是新車登記眾多的月份。
(時報資訊)
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