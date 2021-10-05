莫德納到底何時到貨？指揮中心指揮官陳時中5日指出，近日就會到貨，「這兩天就可以跟大家報告。」

對已滿10周卻等不到第二劑莫德納疫苗，打第一劑莫德納疫苗的民眾都關心，陳時中5日記者會中明確表示：「這兩天就可以跟大家報告。」

(時報資訊)

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