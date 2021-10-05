副總統賴清德以錄影方式出席「2021世界投資者週聯合論壇」開幕典禮，他認為，由於世界各國已陸續鬆綁防疫管制，經貿活動持續增溫，因疫情而帶動的宅經濟、遠距商機及數位轉型商機依然保持相當的動能，加上出口暢旺、投資強勁等有利因素，相信今年台灣的經濟仍然可以穩健成長。

賴清德表示，面對後疫情時代因疫病傳染、極端氣候、地緣政治衝突等不確定因素，再加上工業4.0帶來的衝擊，台灣未來唯有持續創新產業價值、進行多元經貿布局、提升投資動能、發展永續能源，才能夠在全球經濟重新啟動的關鍵時刻，搶奪先機，迎接新局。

他也指出，在美中對抗不斷加劇的經貿結構下，多元布局越來越重要。總統蔡英文上任後，不斷透過相關政策，讓台灣的生產據點與市場不要過度依賴單一國家，讓貿易夥伴與投資地點更多元布局，其中，申請加入CPTPP，就是台灣全球經貿布局中非常重要的一步。目前主要會員國對台灣申請加入CPTPP都持有正面的評價，國發會也評估，如果台灣能順利成為CPTPP會員國，對台灣GDP最高將有2％的貢獻。

對於台灣在後疫情時代的發展，賴清德表示，台灣位於亞太經貿樞紐，人才素質優良充沛，創新動能強勁，加上具有智慧財產權、資安保護完善等優越條件，很多國際企業包括微軟、Google、ASML、思科等紛紛加碼投資台灣，來台灣設立研發中心。他呼籲所有投資者，在全球經濟重新啟動的關鍵時刻，一定要加碼投資台灣。

賴清德也認為，面對國際減碳與永續發展的趨勢，政府也正以展綠、增氣、減煤、非核為方向積極推動零碳再生能源的發展，務必要將減碳挑戰化為產業投資、創造就業的新機會，為台灣永續發展找出新方向。蔡總統已經宣示：「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。」台灣將如同全球多數國家一樣，務實規劃2050淨零排放的轉型路徑。

賴清德強調，這絕對不是一條簡單的路，需要各方面條件的配合。為了因應全球資本市場日益重視ESG的趨勢，他擔任行政院長時，就指示國家永續發展委員會訂定「台灣永續發展目標」，也核定了「綠色金融行動方案」，由金管會及相關單位與台灣金融界共同合作，加強授信、投資，做為綠能產業的後盾，希望台灣綠能產業能夠應運而生，同時順利推動台灣的產業升級，引導台灣經濟邁向永續發展。在政府與業者共同努力下，目前已經展現初步成果。2020年底彭博社的調查，台灣企業在「ESG揭露透明度」方面，高居全球第三，超越香港、南韓、新加坡與日本。截至2021年7月底，國內投信發行22檔ESG主題基金，規模也超過新台幣1,000億元，而綠色債券發行累積已經高達65檔，總額突破新台幣1,700億元。

(時報資訊)