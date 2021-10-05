缺料危機略減、旺季加持，群電宣布9月營收以36.74億元，創下單月歷史新高紀錄，月增率超過1成、年增3.1％，第三季營收更達101.31億元，首度突破百億元大關，季增5.2％、年增4.9％，前9月營收約297.41億元，較去年成長16.2％，累計前三季營收也創下歷史新高。

群電表示，受惠於傳統旺季效應，各大產品應用需求熱絡，加上持續優化產品組合的接單策略奏效，推升第三季營收創下歷史新高，獲利率亦有望較上季穩步提升，展望第四季，由於明年農曆春節落在2月1日，客戶有機會在今年底提前拉貨，目前料況雖嚴峻但逐季改善中，預期第四季營收有機會延續高檔表現。

法人指出，群電第三季營收來到市場預期的上緣，若第四季料況能持穩，全年營收成長兩位數沒有太大問題，而受惠於營收規模的提升及產品結構的優化，法人預估群電今年獲利有機會年增15～20％，而過去公司配息率穩定維持於70～75％，明年股利可期。

針對群電日前結束馬達事業，法人分析，馬達事業部佔群電營收不到0.1％，每年費用卻高達2～3億元，群電淡出馬達製造業務將有利於營運成本的降低，中長期可望讓公司更有效運用資源與人力，聚焦於高成長的新領域如伺服器、衛星通訊、充電樁、居家智慧健身等高值電源產品發展。

(時報資訊)

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