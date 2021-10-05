中國拉閘限電、能耗雙控，新纖(1409)董事長吳東昇5日在帛琉島衫發表會表示，對國內紡纖產業是正面的。新纖總經理羅時銓則指出，在中國限電、能耗雙控下，石化原料價格飛漲，已帶動化纖產業價格勁揚，九月至今化纖產品漲幅高達15-20％，漲勢至少持續到10月。

新纖是由帛琉當地廠商取得回收寶特瓶運回台灣，以特殊的生產工序，將回收寶特瓶製成「SIGMA」聚酯環保紗，完成帛琉風格的夏季島衫。

吳東昇指出，環保永續的材質，已成為紡纖業最夯的趨勢，新纖從十多年前就開始做環保料。2019年，結合品牌Thread，與海地回收業者合作，收集當地的廢棄寶特瓶，運回台灣生產變成回收紗；2020年，新纖與新紡合作推出「新光無限衣」，將成衣裁損廢料及廢棄服裝，經過物理回收處理技術，再製成機能性環保布料，達到真正的「零廢棄」循環經濟。

持續看好回收酯粒R-PET的前景，羅時銓指出，集團已在泰國、台灣等地持續擴充產能。其中，泰國廠在2022年的第三季，有7-10萬噸的產能會開出，而台灣，今年11月，就會有1.2萬噸新產能出來。

新纖主要的產項為化纖、瓶用酯粒及工程塑膠；羅時銓指出，瓶用酯粒的傳統旺季已過，在需求減少下，第四季的營運稍有回落。

受惠中國限電、能耗雙控，造成供給吃緊，加上國際油價大漲，羅時銓指出，這些因素在短期發酵下，已讓聚酯上游重要原料EG、PTA價格大漲，連帶也激勵新纖的聚酯紗線價格大漲。

至於工程塑膠，新纖表示，受季節影響較不大，營運穩定。

羅時銓指出，第四季營運在疫情、限電、海運缺櫃等三大變數影響下，先前的爆單有稍稍slow down、接單已有所趨緩的現象。不過，仍是滿單狀況。

整體來看，羅時銓認為，雖然大環境因變數不確定趨於保守；不過，新纖對今年的營運仍審慎樂觀看待。

(時報資訊)

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