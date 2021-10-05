【時報-台北電】潤隆(1808)總經理一職原由蔡聰賓董事長兼任，為使董事長與總經理間之權責明確劃分，董事會決議通過晉陞邱秉澤副總經理為總經理並兼任發言人，即日起生效。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

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