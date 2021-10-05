【時報記者林資傑台北報導】新冠肺炎疫情對觀光業帶來危機，也帶來新契機。台北城市科大攜手旅遊龍頭雄獅(2731)創立「雄獅菁英人才培育學院」，今（5）日舉行揭牌典禮，未來由雄獅集團專家協同教學、並提供學生實習機會，企業亦可從中挑選菁英，為後疫情時代的觀光新市場注入新血。

為讓後疫情時代人才新血輪不斷鏈，城市科大攜手雄獅集團創立「雄獅菁英人才培育學院」，由校長馮美瑜與雄獅集團總經理黃信川代表簽訂產學合作，城市科大董事長鄭逢時與雄獅集團總經理黃信川代表揭牌，雙方正式啟動觀光、旅館接班人培育計畫。

城市科大校長馮美瑜表示，「雄獅菁英人才培育學院」自本學期起正式啟動，為觀光事業、餐飲事業、旅館學程等系推出共同選修課程，邀請集團業師授課，修業期滿將提供專屬認證學分，讓學生能夠「做中學」，一畢業即成為被企業所用的菁英。

馮美瑜指出，學生未來將能學習台灣特有的鐵道觀光遊程規畫，進入「藍皮解憂號」實習、學習隨車導覽，或進入「鳴日號」列車進行國宴餐點推廣研發、與列車餐點內外場服務等，導入貼近企業界的專業課程，打造後疫情時代的國旅與生活產業所需人才。

雄獅集團總經理黃信川表示，台灣擁有全球僅有的全國環狀鐵道，1065公里共有240多個車站，代表豐富的城鄉人文。雄獅去年取得「鳴日號」近10年經營權，希望帶來全新的道文化體驗，達成「以人為本、以市場導向」目標，人才的儲備為貫穿所有目標的基礎。

黃信川指出，未來攜手城市科大後，集團將讓學生參與「藍皮解憂號」列車地區性研究計畫，包括探索區域車站特色介紹、研發伴手禮、特色餐盒及餐點、各式主題展演活動等規畫，或辦理全國廚藝競賽，從中挑選國宴菜單，入選菜單將可在「鳴日號」列車上提供。

雄獅集團近年旅遊服務跨足兩岸三地、東北亞、東南亞、美洲、澳洲等地，在全球設有據點，並成立「欣食旅」拓展餐飲業務，近年來深耕台灣、傾集團全力經營鐵道旅遊，運用觀光列車和每個車站與在地產業串接，打造具台灣代表性的「國際級旅遊體驗」。

雄獅表示，除了持續致力旅遊產業垂直整合外，更導入資訊化與知識管理系統，積極轉型為生活休閒產業，透過社群經營、打造美學共享場域等多元樣貌，朝向「全球華人旅遊生活服務第一品牌」目標邁進。

(時報資訊)

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